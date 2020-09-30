Джакарта, , 12:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии последовательно поддерживает и поощряет индонезийских бизнесменов выходить на международный рынок, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Ожидается, что в ноябре 2020 года состоится бизнес-форум между представителями Индонезии и Латинской Америки и Карибским бассейном.

Правительство Индонезии предпримет шаги для увеличения торговли и инвестиций в Латинской Америке и Карибском бассейне, путем содействия миссиям между предпринимателями и ассоциациями, участия в выставках в и ускорения переговоров по торговому соглашению.

Ожидается, что рост экономики региона Латинской Америки и Карибского бассейна составит 3,7% в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцину от коронавируса необходимо ввести 180 миллионам человек в стране.

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