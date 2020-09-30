Киев, , 12:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально выбрал поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, заявил сегодня, 30 сентября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку «поддержка принципа территориальной целостности является одним из краеугольных камней украинской внешней политики».

«Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной», — заявил министр, добавив, что уже говорил по телефону с главой МИД Азербайджана.

«Таким образом, Зеленский официально выбрал поддержку одной из сторон конфликта, поскольку Азербайджан считает Нагорный Карабах, населенный армянами, своей территорией», — отмечает в своем комментарии Корнейчук.

Эксперт заявляет, что весь вопрос сейчас в том, почему Украина влазит в конфликт, к которому не имеет отношения.

«Чтобы подыграть Турции, которая является партнёром Азербайджана? Но нам ничего от Турции «не обломится». А выбор свой мы уже сделали», — констатировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве обещали никоим образом не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, но фактически делали это очень активно — начиная от политических заявлений лидеров страны и Верховной рады до попыток переманить на Украину определенную прослойку белорусского общества, в частности, специалистов IT-сектора.