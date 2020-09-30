Баку, , 12:47 — REGNUM Штурмовики Су-25 ВВС Армении, которые взорвались 29 сентября, врезались в гору, а не были сбиты истребителями F-16 ВС Турции. Об этом 30 сентября заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство АПА.

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"Согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа «Су-25». Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались», — заявил он.

Также помощник президента Азербайджана назвал «абсурдом» и «очередной дезинформацией» заявления армянской стороны о том, что данные самолеты были сбиты турецкими F-16.

Кроме того, Гаджиев указал, что, по его мнению, такие заявления говорят о том, что руководство Армении выдает неверную информацию своим гражданам и общественности.

«Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте вместо того, чтобы обвинять другие стороны», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября заместитель командующего Армией обороны НКР Артур Саркисян заявил, что применение истребителя F-16 в воздушном пространстве Нагорно-Карабахской Республики было зафиксировано.