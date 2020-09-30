Москва, 30 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил награждать министров за успехи в обеспечении развития представляемой сферы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
«Если министр обеспечивает рост, создает условие, а министерства у нас во многом занимаются созданием условий для развития экономики в той сфере за которую отвечают, необходимо представлять к наградам, а если все иначе, значит… другие решения», — сказал Володин.
В Госдуме проходит «правительственный час» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.