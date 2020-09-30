Анкара, , 12:39 — REGNUM Власти Турции готовы оказать Азербайджану любую помощь — как в переговорах, так и военную, в ситуации обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 30 сентября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит Anadolu Ajansı.

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"Азербайджан прав как с нравственной, так и с правовой точек зрения. Мы готовы поддержать Баку и за столом переговоров, и на поле боя», — сказал глава турецкого МИД.

Также Чавушоглу уточнил, что, по мнению Турции, Армения игнорирует ряд резолюций ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, «заявляя, что не хочет решать вопрос путем дипломатии».

Кроме того, он подчеркнул, что режим прекращения огня не решит армяно-азербайджанского конфликта в регионе и что Армения должна вывести свои войска с территории, которую Азербайджан считает своей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что активных боевых действий на армяно-азербайджанской границе в настоящее время нет.