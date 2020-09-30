Киев, , 12:35 — REGNUM Требования, выдвинутые украинской властью к заместителю главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольду Фокину, фактически лишают его переговорного мандата. Об этом написал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 29 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Требовать у дипломата, представляющего Украину в переговорном процессе, повторения политических клише в стиле «российско-украинская война», «Крым чей?» и так далее — это просто уничтожать его эффективность и лишать его переговорного мандата», — заявил эксперт.

Бортник отметил, что после подобных высказываний, Фокина никто не будет слушать на переговорах ТКГ в Минске.

Политолог добавил, что заявления участника переговоров следует сравнить с директивами, переданными представителям Украины офисом президента страны.

«Или депутатов интересует только предвыборный пиар и разрушение переговорного процесса по Донбассу любой ценой?» — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начался скандал после того, как представитель страны в ТКГ заявил, что не видел свидетельств ведения некой «российско-украинской» войны в Донбассе.

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