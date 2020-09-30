Киев, 30 сентября 2020, 12:35 — REGNUM Требования, выдвинутые украинской властью к заместителю главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольду Фокину, фактически лишают его переговорного мандата. Об этом написал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 29 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Бортник отметил, что после подобных высказываний, Фокина никто не будет слушать на переговорах ТКГ в Минске.
Политолог добавил, что заявления участника переговоров следует сравнить с директивами, переданными представителям Украины офисом президента страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начался скандал после того, как представитель страны в ТКГ заявил, что не видел свидетельств ведения некой «российско-украинской» войны в Донбассе.
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