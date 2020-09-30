Джакарта, 30 сентября 2020, 12:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцину от коронавируса необходимо ввести 180 миллионам человек в стране, чтобы эффективно создать иммунитет в обществе, сообщает Kompas.
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"Если вакцину начнут вводить, это будет означать, что ситуация снова возвращается в норму», — отметил президент.
Известно, что сложности испытывают не только малые и микропредприниматели, но и средний и крупный бизнес.
«Не только Индонезия, но и 215 стран находятся в таких же условиях», — пояснил глава государства.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили 4284 новых случаев заражения SARS-CoV-2.
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