Джакарта, , 12:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцину от коронавируса необходимо ввести 180 миллионам человек в стране, чтобы эффективно создать иммунитет в обществе, сообщает Kompas.

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"Если вакцину начнут вводить, это будет означать, что ситуация снова возвращается в норму», — отметил президент.

Известно, что сложности испытывают не только малые и микропредприниматели, но и средний и крупный бизнес.

«Не только Индонезия, но и 215 стран находятся в таких же условиях», — пояснил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили 4284 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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