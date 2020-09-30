Киев, , 12:21 — REGNUM Спикер украинской делегации контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе — это «чисто техническая должность», заявил прессе сегодня, 30 сентября, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Парламентарий уточнил, что спикером будет «нарабатываться драфт всех встреч» и будет обнародована единая позиция относительно всех договоренностей, которые были достигнуты в минском процессе.

Депутат подтвердил информацию, ранее опубликованную СМИ, что пост спикера может занять дипломат Маркиян Лубкивский, но подчеркнул, что это еще не окончательное решение.

«Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых… у которой есть приоритет, но есть ещё другие кандидатуры», — добавил Качура.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинские СМИ сообщили, что решение по спикеру может быть принято до конца текущей недели и Лубкивский — наиболее вероятный кандидат.

Маркиян Лубкивский известен на Украине в первую очередь как директор футбольного турнира Евро-2012. Также он занимал должность советника главы Службы безопасности Украины.