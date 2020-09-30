Киев, 30 сентября 2020, 12:18 — REGNUM В Верховной раде Украины отменили заседания после того, как коронавирус выявили сразу у восьми депутатов. Об этом написал депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своём telegram-канале.
Из-за вспышки коронавируса в парламенте Украины было решено отменить пленарные заседания до конца текущей и в течение следующей недели, то есть до 9 октября 2020 года.
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Напомним ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — более 4 тыс. случаев.
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