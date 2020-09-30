Ереван, , 12:17 — REGNUM Власти Армении считают неуместным проведение саммита в формате Москва — Ереван — Баку в то время, когда в Нагорном Карабахе идут военные действия. Об этом 30 сентября заявил журналистам армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"Во время военных действий не очень уместно говорить о саммите», — сказал глава правительства Армении.

Также он отметил, что для того, чтобы возможно было провести переговоры, необходимы соответствующие условия и атмосфера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что сообщения минобороны Азербайджана о том, что ими уничтожен зенитно-ракетный комплекса (ЗРК) С-300 ВС Армении в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности.

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