Ереван, , 12:07 — REGNUM Активных боевых действий на армяно-азербайджанской границе в настоящее время нет. Об этом заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга 30 сентября.

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Он отметил, что боёв нет после авиационных ударов по армянскому городу Варденису, нанесённых 29 сентября. Армянская сторона фиксировала только некоторые разведывательные действия противника.

«Сейчас на границе Армении ситуация относительно спокойная», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Армении заявил о гибели мирного жителя при обстреле азербайджанские военными приграничного города Вардениса.

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