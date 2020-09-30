Берлин, , 12:00 — REGNUM Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным — это вопрос не двусторонних отношений России и Германии, а международный. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

«Это не двусторонний вопрос, это произошедшее на территории России нарушение конвенции по запрещению химического оружия, поэтому это международный вопрос», — сказала она.

Меркель добавила, что Берлин ждет ответ от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего в «европейском кругу будет обсуждена необходимая реакция».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что властям Германии направлены уже три запроса от РФ об оказании правовой помощи для определения признаков состава возможного преступления против блогера. Однако все они «продолжают рассматриваться», ответа ни на один из запросов нет.

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