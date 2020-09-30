Варшава, , 11:50 — REGNUM В польском Сенате порекомендовали властям внести ряд поправок к Закону об иностранных гражданах. С инициативой выступили профильные комитеты правительства: Комитет по правам человека и верховенству закона, а также Комитет по местному самоуправлению. Об этом передает Polskie Radio 24.

Так, среди прочего инициаторы внесения изменений предлагают максимально адаптировать польскую правовую систему в данной сфере к изменениям, внесенным постановлениями Европейского парламента и Совета Европейского союза. Например, предлагается урегулировать процедуру выдачи и аннулирования виз, в частности, ввести конкретные сроки для выдачи национальной визы консулом. Также предлагается изменить положение, определяющее содержание анкеты на получение национальной визы.

Для максимального сближения процедуры выдачи шенгенских и польских национальных виз предложено устранить основания для отказа в выдаче национальной визы, связанные с наличием у иностранца проездного документа, не соответствующего критериям, указанным в Законе об иностранцах.

Поправки также направлены на введение соответствующих мер для реализации договоренностей с США о безвизовом режиме. Напомним, в конце августа прошлого года посольство США в Варшаве представило подробный план мероприятий по подготовке Польши для безвизового режима со Штатами.