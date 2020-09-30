Киев, , 11:50 — REGNUM У правительства Украины нет планов вводить повторный запрет на въезд иностранцев в страну связи с пандемией.

Об этом на брифинге 30 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии подчеркнул, что запрет на въезд иностранцев, который действовал с 28 августа по 26 сентября, был «форс-мажорным решением, которое правительство было вынуждено принять».

«В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерений вводить очередное ограничение на въезд иностранцев», — уточнил Кулеба, добавив, что иностранные граждане должны иметь право въезда на Украину при условии соблюдения правил.

ИА REGNUM напомним, с 28 августа по 28 сентября правительство Украины запретило въезд для иностранцев, кроме отдельных категорий.

По мнению многих политиков и экспертов, причиной общего запрета была исключительно попытка официального Киева сдержать паломников-хасидов от массового приезда в город Умань на праздник Рош ха-шана.

На момент принятия решения о запрете на въезд для иностранцев на Украине фиксировали 2 — 2,5 тыс. случаев коронавирусной болезни в сутки, а сейчас — более 4 тыс.