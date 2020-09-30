Додома, , 12:00 — REGNUM Делегаты Законодательного Собрания Восточноафриканского сообщества (ВАС) приняли резолюцию о намерении ускорить экономическую интеграцию стран региона. Об этом сообщает ВВС Swahili.

В ходе заседания членов собрания было принято решение завершить процесс интеграции в течение пяти лет. В состав ВАС входят Кения, Уганда, Танзания, Бурунди, Руанда и Южный Судан.

Экономическая интеграция стран Восточной Африки будет опираться на четыре фактора: Таможенный союз и общий рынок, которые уже реализуются, несмотря на возникающие затруднения, валютный союз и политическая конфедерация.

Спикер Ассамблеи ВАС Мартин Нгога заявил, что в ближайшие пять лет все юридические требования будут выполнены для реализации четырех факторов интеграции, а также механизма обеспечения того, чтобы директивы, изданные главами государств на саммитах, выполнялись.

Однако эксперты полагают, что создание регионального Центрального банка и принятие единой валюты едва ли возможно в следующем году из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Они также отмечают фактор политических разногласий между странами-членами ВАС. Регулярные торговые споры между странами Восточной Африки также выделяют в качестве проблем, с которыми столкнется ВАС для интеграции экономики региона в течение пяти лет.