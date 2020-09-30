Симферополь, , 11:49 — REGNUM Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов уволен главой региона Сергеем Аксеновым с занимаемого им поста. Об этом глава Крыма написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова», — говорится в сообщении Аксенова.

Также в нем указывается, что пост главы минздрава региона вместо Чемоданова займет Александр Остапенко.

«Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», — также говорится в сообщении главы Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крыму за минувшие сутки было выявлено 87 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало в регионе самым большим числом за все время пандемии.