Берлин, , 11:52 — REGNUM Официальный Берлин ожидает от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ответа по «отравлению» российского блогера Алексея Навального. От заключения ОЗХО зависит возможная реакция на этот инцидент со стороны Европейского союза, заявила канцлер Германии Ангела Меркель 30 сентября в ходе выступления в бундестаге.

Меркель назвала инцидент с Навальным «преступлением, которое произошло на российской территории» в результате нарушения конвенции о химоружии. Проблема, подчеркнула она, является международной.

«Мы ждем результатов ОЗХО и тогда в европейском кругу будем обсуждать необходимую реакцию», — сказала канцлер ФРГ и добавила, что в Берлине по-прежнему ждут разъяснений от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Навального около месяца лечили в берлинской клинике после того, как его самочувствие резко ухудшилось во время полёта из Томска в Москву. По версии немецкой стороны, блогера отравили боевым ядом, и в этом замешаны российские власти. В Москве эти бездоказательные обвинения категорически отвергают.

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