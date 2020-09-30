Сухум, , 11:48 — REGNUM Призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к Грузии усилить подготовку к вступлению в Североатлантический альянс вызывает возмущение в Абхазии. Данное заявление было опубликовано на сайте абхазского МИД.

«В Республике Абхазия вызывает обоснованное возмущение столь откровенное поощрение военных амбиций Тбилиси в условиях нарастания напряженности в кавказском регионе. Руководство НАТО либо закрывает глаза на происходящее сегодня на Южном Кавказе, либо сознательно играет на обострение ситуации», — говорится в обращении дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что понимают заявление Столтенберга, как «дежурное» выражение поддержки правящей в Грузии партии перед выборами в парламент. Тем не менее в министерстве считают подобные высказывания «неуместными», когда в регионе наблюдается обострение ситуации.

Напомним, 29 сентября Столтенберг заявил на встрече с прибывшим в Брюссель премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, что Тбилиси нужно «использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе».

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