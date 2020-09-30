Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 30 сентября приняло в первом чтении поправки в региональное законодательство, гарантирующие соблюдение так называемой «балконной амнистии».

Напомним, в начале года Заксобрание внесло поправки в городской закон об административных правонарушениях, защитив жильцов от штрафов, если остекление балкона произошло до 11 января 2020 года. Но, по новым правилам благоустройства, управляющие компании заставляют горожан через суд всё равно демонтировать балконное остекление, выполненное до 2020 года. В связи с этим потребовались уточнения в региональный закон.

«Правоприменитель вынужден трактовать внесенные изменения только как освобождение граждан от административной ответственности, но не как освобождение их от обязанности привести лоджии и балконы в первоначальное состояние», — говорится в пояснительной записке к поправкам, которую процитировал телеканал «Санкт-Петербург».

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По мнению депутатов Заксобрания, остекление балконов и лоджий в Петербурге обусловлено климатическими условиями, и потому должно быть защищено законом. Кроме того, необходимо учитывать интересы жильцов, купивших или получивших по наследству квартиры с уже застекленными балконами. Они в этом случае вынуждены нести расходы на демонтаж конструкций, которые сами не устанавливали.

Таким образом, в городской закон «О благоустройстве» решением депутатов будет внесен запрет требовать от собственников жилья демонтажа остекления, если оно было установлено до 11 января 2020 года.

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