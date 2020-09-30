Москва, , 11:47 — REGNUM Депутатов Московской городской думы (МГД) не обеспечивали продуктами питания, на которые был выделены средства и проведены госзакупки. Об этом 30 сентября заявила депутат МГД Екатерина Енгалычева (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий указала, что согласно документации тендера, депутатов должны были обеспечивать в 2020 году бутербродами перед заседаниями комиссий и другими мероприятиями. Однако сделано это не было.

«Вы видели бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов?» — обратилась к коллегам Енгалычева.

При этом депутат указала, что на данный момент бутерброды на мероприятиях в Мосгордуме появились, но только недавно, после того, как на это обратили внимание отдельные парламентарии.

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