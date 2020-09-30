Ереван, , 11:41 — REGNUM Сообщения минобороны Азербайджана о том, что ими уничтожен зенитно-ракетный комплекса (ЗРК) С-300 ВС Армении в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности. Об этом 30 сентября сообщил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Азербайджан всё время говорит об уничтожении людей, автомашин, целой военной части, ЗРК С-300, города и т.д. Всё это не соответствует действительности», — написал он в своем сообщении, давая свой комментарий по поводу заявлений Азербайджана об уничтожении ЗРК С-300.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что ЗРК С-300 ВС Армении уничтожен в Нагорном Карабахе подразделениями азербайджанской армии.