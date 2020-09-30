Приштина, , 11:47 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 29 сентября провел встречу с членами президиума Ассоциации муниципалитетов Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало обсуждение сотрудничества между правительством Косово и муниципалитетами, а также преодоление вызовов, поставленных пандемией коронавируса.

Также политик представил собравшимся программу экономического восстановления, заявляя, что данная программа существенно повлияет на жизнь граждан и активность бизнес-предприятий.

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Тем не менее последние события заставляют предположить, что подлинной причиной встречи стала необходимость найти ту или иную приемлемую для албанцев форму создания Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, чего требуют от Косово в Брюсселе и Белграде.

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