Стокгольм, , 11:35 — REGNUM 29 сентября спикер южнокорейского парламента Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с официальным визитом в Швеции, встретился с министром внешней торговли Анной Халльберг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили торговые вопросы.

В рамках встречи представитель Южной Кореи также обратился к шведскому политику с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Отмечается, что после встречи с министром внешней торговли Пак Бён Сок встретился со специальным представителем Швеции по делам Корейского полуострова Кентом Хёштетом, а также с послом Швеции в КНДР Йоахимом Бергстемом, вернувшегося из Северной Кореи на родину из-за пандемии коронавируса. Подробности встреч не раскрываются.

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