Белград, , 11:32 — REGNUM Министр здравоохранения самопровозглашенного Косово Арменд Земай 29 сентября провел встречу с представителями албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Он пообещал соплеменникам в Сербии «конкретную помощь», в том числе скорое признание выпущенных в Прешево дипломов об образовании в Косово, предусмотренную Вашингтонскими соглашениями о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

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Глава косовского минздрава также заявил, что при сотрудничестве с Сербией будет обеспечена возможность для продолжения работы албанских врачей из Косово в Прешево.

В тот же день глава населенного преимущественно албанцами муниципалитета Сербии Буяновац провел встречу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и поблагодарил последнего за открытие офиса связи в Прешевской долине, что важно для продолжения работы специалистов, получивших образование в Косово, в Прешево.

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