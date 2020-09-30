Минск, , 11:36 — REGNUM Обращение о «захвате власти» президентом Белоруссии Александром Лукашенко направлено в Международный уголовный суд в Гааге. Сообщение об этом опубликовано 30 сентября в Telegram-канале белорусской оппозиции «Страна для жизни».

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Авторы петиции утверждают, что власть в стране захвачена путем фальсификации выборов 9 августа, «жестокого подавления мирных протестов» и «массовых репрессий». Подписали петицию более 37 тыс. человек из 102 стран мира, при этом документы в Гаагу поданы из Канады.

В обращении содержится призыв к прокурору Фату Бенсуде о возбуждении против Лукашенко уголовного дела за преступления против человечества.

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