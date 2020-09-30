Киев, , 11:32 — REGNUM Назначения первого премьера Витольда Фокина и первого президента страны Леонида Кравчука представлять Украину в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе были или ошибкой, или же спланированным действием для объяснения уступок «агрессору».

Об этом заявил 30 сентября украинский политолог Виталий Бала, комментируя скандал вокруг выступления Фокина в комитете Рады.

«Не могут люди из советского прошлого заботиться о будущем независимой Украины. Они имеют опыт только советского прошлого 30-летней давности, который не годится для настоящего», — отметил эксперт.

Бала не сомневается, что Фокина оперативно уволят с занимаемой должности и задается вопросом, кто понесет ответственность за его назначение в контактную группу.

«И все прекрасно знают, что инициатором назначения Фокина был глава офиса президента Андрей Ермак», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что Фокин был назначен в контактную группу Украины 18 августа и, пребывая на должности, сделал ряд резонансных заявлений, которые не были восприняты «патриотическим лагерем». Накануне 88-летний первый премьер Украины выступил на заседании комитета Рады по вопросам организации государственной власти, где, в частности, заявил, что не видит «войны с Россией».

Сразу же после заседания руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть свою должность. Ермак в своем заявлении подчеркнул, что на Украине идет война, в которой Россия — «сторона конфликта, а не наблюдателя».