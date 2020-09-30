Краснодар, , 11:19 — REGNUM Новые кадровые назначения в структуре администрации Краснодарского края произвёл губернатор Вениамин Кондратьев. Заместители губернатора были представлены 30 сентября на заседании Законодательного собрания Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. Депутаты также согласовали назначение первого вице-губернатора региона.

На пост первого заместителя главы Краснодарского края назначен Андрей Алексеенко, решение о согласовании его кандидатуры депутаты приняли единогласно.

Также глава региона представил депутатам своих заместителей. Пост вице-губернатора по вопросам сельского хозяйства и ветеринарии сохранил Андрей Коробка, также на должность вице-губернатора по финансам и экономике переназначен Игорь Галась. На пост вице-губернатора, курирующего природные ресурсы и имущественные отношения, назначен Сергей Болдин, который и ранее занимал эту должность. Анна Минькова сохранила пост вице-губернатора по социальным вопросам.

На пост заместителя губернатора по вопросам внутренней политики назначен Игорь Чагаев. Должность вице-губернатора вопросам потребсферы, инвестиций и развития МСП, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной отрасли занял Александр Руппель. Вице-губернатором по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ стал Александр Трембицкий. Заместителем губернатора края по вопросам казачества и развитию спорта назначен Александр Власов, ранее занимавший пост заместителя главы Гулькевичского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Краснодарском крае состоялись выборы губернатора. По их итогам на второй пятилетний срок был избран действующий глава региона Вениамин Кондратьев.