Рига, , 11:16 — REGNUM Телефонные переговоры по поводу ситуации в Нагорном Карабахе намерен провести с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявил об этом 30 сентября на пресс-конференции в Риге.

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«Сегодня вечером я планирую (связаться) с президентом Путиным и, думаю, завтра — с президентом Трампом по этой теме (Нагорного Карабаха — ред.), чтобы обменяться информацией и предложить пути выхода из сложившейся ситуации», — сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон указал, что, по его мнению, региональные кризисы, включая обострившийся конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия в данном процессе России

Также французский лидер выразил свое беспокойство в связи с «воинственными заявлениями» Анкары по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее с призывом о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, как нарушающих права мирного населения, обратился к Еревану и Баку Европейский суд по правам человека.