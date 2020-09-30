Париж, , 11:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с заявлением Турции о конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом французский лидер заявил 30 сентября на пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

«Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе.

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