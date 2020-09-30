Киев, 30 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призывает стороны мирно решить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил 30 сентября на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба добавил, что Украина внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении обвинили Азербайджан в нанесении авиаударов с использованием турецких беспилотников и истребителей .
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