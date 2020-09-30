Киев, , 11:12 — REGNUM Заместитель главы делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин — «мерзавец», заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом Аваков отреагировал на сделанное накануне заявление Фокина, что он не видит войны между Россией и Украиной.

«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших», — отметил министр.

По его мнению, Фокин в данном случае говорит «словами Путина», а не представителя Украины.

«Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», — призвал министр.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Фокин посетил заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, где сделал целый ряд резонансный заявлений, в том числе — о том, что лично он войны с Россией не видит.

Комитет по итогам общения принял решение добиваться увольнения Фокина. Офис президента Украины и глава офиса Андрей Ермак также выступили за то, чтобы первый премьер-министр Украины, которому сейчас 88 лет, покинул свой пост в контактной группе.