Ереван, 30 сентября 2020, 11:07 — REGNUM Армения всегда была готова к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы, однако Ереван не будет решать вопрос в ущерб национальной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.
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«Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха», — сказал Пашинян.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Армении перехватили в Нагорном Карабахе переговоры пилотов на турецком языке.
С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Нагорно-Карабахская Республика, Армения и Азербайджан объявили о введении военного положения и мобилизации резервистов.
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