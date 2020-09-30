Москва, , 11:04 — REGNUM ФНПР сделала шаг к солидарной пенсионной системе, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.

Правильное предложение, считает Шеин.

«Вся история с «накопительной частью» свелась к изъятию денег из пенсионного фонда в банковский сектор и венчурные компании. То есть, у современных пенсионеров выплаты застыли и фактически снизились, а будущие пенсионеры не накопили ничего. «Справедливая Россия» всегда выступала за солидарную пенсионную систему, а сейчас и ФНПР об этом заявила», — отметил парламентарий в ТГ-канале.

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