Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер обязан достигнутыми успехами своему влиятельному отцу. С таким заявление в ходе теледебатов в американском штате Огайо выступил глава Белого дома Дональд Трамп. Трансляцию вёл телеканал CNBC News.

Читайте также: На Украине сына Байдена объявили «наркоманом» и «непутевым человеком»

Американский лидер в очередной раз припомнил демократу о проблемах его сына с наркотиками, из-за которых Хантера «бесславно» выгнали с военной службы.

«И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом», — подчеркнул Трамп.

Также по теме: Байден назвал ложью сведения о связях его сына с Батуриной

Он также напомнил Байдену о скандале, связанном с якобы полученными Хантером Байденом «десятками миллионов долларов» из Китая и из России, а также заработанном состоянии на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года политический эксперт, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк заявляла, что у сына демократа Джозефа Байдена Хантера «очень плохая репутация», в частности, известно, что его выгнали из резерва ВМС США за употребление наркотиков. Также она отметила, что Байден-младший — непутёвый человек.