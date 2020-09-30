Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призналась, что в 2016 году во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом мечтала сказать ему «заткнись», как это сделал накануне Джо Байден. Об этом Клинтон написала в Twitter.

Во время первых теледебатов, которые прошли в штате Огайо, действующий президент Дональд Трамп и его соперник, демократ Джо Байден постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи. В какой-то момент Байден сказал Трампу: «Да заткнись уже, парень!»

Писатель Джилл Филиповик, комментируя дебаты в Twitter, посочувствовала Клинтон, которая, вероятно, прежде хотела сказать Трампу то же самое.

«Вы себе даже не представляете, как», — ответила Клинтон.

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