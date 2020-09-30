Рим, , 11:04 — REGNUM Глава КФОР (миротворческой миссии НАТО в Косово, действующей по мандату ООН) генерал-майор Микеле Риси 29 сентября выступил на конференции Фонда оборонного колледжа НАТО в Риме с заявлением относительно формирования Ассоциации сербских муниципалитетов в самопровозглашенном Косово.

В ходе конференции Риси заявил, что формирование такой Ассоциации и определение его компетенций является «спорным» вопросом, поскольку влечет с собой определенный риск.

В Косово опасаются, что формирование такой Ассоциации грозит «босниизацией» Косово и угрожает его государственности.

Напомним, под давлением общественности премьер-министр Косово Авдулла Хоти назвал вопрос о формировании Ассоциации закрытым, однако президент Сербии Александр Вучич поставил возобновление диалога о создании такой Ассоциации в качестве условия для возобновления диалога с Косово на высоком уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия призвала Косово к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов