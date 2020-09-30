Бишкек, , 10:55 — REGNUM Расходы центральной избирательной комиссии Киргизии на подготовку и проведение парламентских выборов возросли до 449 млн 584 тысяч сомов (450 млн рублей по текущему курсу).

В центризбиркоме отмечают, что им пришлось увеличить смету на 1 млн 857 тысяч сомов (1 млн 859 тысяч рублей) на организацию работы дополнительного избирательного участка в Москве.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил выборы в парламент Киргизии на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют кандидаты от 16 партий.

Отметим, что по официальным данным, за рубежом работают 735 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Из них 640 тысяч или 87% трудятся в России.

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