Джакарта, , 10:52 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах оценил, что большинство жителей страны придерживаются антирасистских взглядов, сообщает Kompas.

«Большая часть нашей нации настроена против расизма, потому что мы — плюралистическая нация», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как известно, расистские высказывания были вызваны обвинениями Вануату в нарушениях прав человека, совершенных Индонезией против жителей Папуа на Генеральной Ассамблее ООН.

Правительство Индонезии заявило, что Вануату не является представителем Папуа.

Теуку Фаизашах подчеркнул, что с 1945 года Папуа и Западное Папуа являются частью Индонезии, что является окончательным и необратимым решением.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания профинансировала проект по разработке анализа данных по COVID-19 на Западной Яве на сумму 987 млн индонезийских рупий ($66 тыс.).

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