Симферополь, 30 сентября 2020, 10:48 — REGNUM Игорь Чемоданов уволен с должности министра здравоохранения Республики Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Причины увольнения не сообщаются. Отметим, что решение было принято после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором Сергей Аксёнов сообщал о многочисленных жалобах крымчан на отказы в госпитализации и отношение персонала, а также по вопросам выплат медицинским работникам.
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Отметим, что пост министра здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов занял в июле 2019 года, до этого он работал главврачом «Центра крови».