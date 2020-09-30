Симферополь, , 10:48 — REGNUM Игорь Чемоданов уволен с должности министра здравоохранения Республики Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Игорь Чемоданов (справа) Mzdrav.rk.gov.ru

«Принято решение об увольнении Игоря Геннадьевича Чемоданова. На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», — написал Аксёнов.

Причины увольнения не сообщаются. Отметим, что решение было принято после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором Сергей Аксёнов сообщал о многочисленных жалобах крымчан на отказы в госпитализации и отношение персонала, а также по вопросам выплат медицинским работникам.

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Отметим, что пост министра здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов занял в июле 2019 года, до этого он работал главврачом «Центра крови».