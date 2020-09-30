Минск, , 10:49 — REGNUM Компания из Белоруссии «Белавиа» с 30 сентября возобновляет авиарейсы по маршруту Минск — Москва — Минск, ранее прерванные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе белорусской авиакомпании.

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«Сегодня первый рейс. Полеты будут выполняться один раз в неделю (по средам) в аэропорт Домодедово», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также, как следует из расписания, самолет, следующий по указанному маршруту, должен вылететь из Минска в 12:35 (совпадает с мск) и затем из Москвы — в 14:45. При этом прибывающим в Россию из Белоруссии пассажирам необходимо иметь при себе медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которая выдана не более чем за 72 часа до прилета.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила выполнение рейсов в Минск, также ранее прерванное из-за пандемии нового коронавируса.