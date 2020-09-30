Вашингтон, , 10:52 — REGNUM «Внешние силы» действуют в Балканском регионе, это Россия и Китай. Об этом заявили представители Госдепартамента США высокого ранга на брифинге для журналистов, текст которого обнародован 29 сентября пресс-службой этого ведомства.

На брифинге, посвящённом двухдневному визиту госсекретаря США Майкла Помпео в Грецию, дипломаты назвали Балканы «стратегически очень динамичным регионом», испытывающим воздействие «внешних сил». Поездка Помпео в регион призвана дать «ответ на этот вызов».

В Госдепе заявили, что «Китай покупает порт в Пирее, Россия демонстрирует плохое поведение в Северной Македонии». В Вашингтоне напомнили и о том, что двумя годами ранее четырёх российских граждан выслали из Греции за «неуместную деятельность» вокруг православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео 27 сентября отправился в поездку по европейским странам. До 2 октября он посетит Грецию, Италию, Ватикан и Хорватию.

Читайте также: Помпео раскрыл основную цель политики Трампа в Европе