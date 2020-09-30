Москва, , 10:44 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от мусорной реформы и предложил свой вариант, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Нынешнюю мусорную реформу нужно официально признать провальной, отказаться от неё, не пытаться что-либо подлатывать. Нынешняя мусорная реформа стала очередным образчиком бюрократизма, когда на бумаге вроде бы все гладко — территориальные схему, региональные операторы, а в реальности — пустота», — заявил Миронов.

По его мнению, природоохранные и правоохранительные органы должны нанести удар по мусорной мафии, которая контролирует огромное количество свалок, не заинтересована в наведении порядка и прозрачности в этой сфере, потихоньку сортирует и перерабатывает отходы по серым схемам исключительно ради своего кармана.

«Главное — нужно на федеральные средства, где будет получаться с привлечение частных инвесторов создать мощные комплексы по переработке отходов в ближайшие два года. Пусть вначале это будет один-два таких комплекса на субъект Федерации, но это уже будет шаг к созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО. Население должно быть вообще освобождено от платы за вывоз мусора. Переработка отходов — высокодоходное дело, которое, в конечном счете, должно само себя финансировать. И сегодня важно быстро запустить этот механизм», — подчеркнул Миронов.

Аудиторы Счетной палаты РФ выяснили, что на переработку в стране попадает не более 7% мусора, а 90% направляются на полигоны и свалки, следует из результатов проверки реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорная реформа идёт: ждать мгновенных результатов не стоит