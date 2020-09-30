Ереван, , 10:39 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана наносят авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой, используя турецкие беспилотники и истребители. Об этом 30 сентября сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Азербайджан наносит авиаудары на северном направлении линии соприкосновения. Используются турецкие беспилотники, в небо подняты многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции», — сказал Ованнисян.

По его словам, «противник действует издалека, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны, используются ракеты воздух-земля дальнего действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ованнисян заявил, что вооруженные силы Армении перехватили в Нагорном Карабахе переговоры пилотов на турецком языке.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Нагорно-Карабахская Республика, Армения и Азербайджан объявили о введении военного положения и мобилизации резервистов.

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