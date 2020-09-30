Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден пообещал дождаться подтверждения независимой стороны итогов выборов президента США, которые должны состояться 3 ноября, прежде чем объявлять о своей победе. До этого момента он не намерен признавать себя победителем. Об этом претендент на пост главы Белого дома заявил в ходе первых теледебатов с нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

«Когда подсчитают все бюллетени и объявят победителя, будет поставлена точка», — подчеркнул Байден.

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При этом он надеется, что его конкурент поступит так же. Однако сам Трамп не поторопился заверить в этом своих избирателей.

«Я надеюсь, что это будут честные выборы, и если они будут честными, я буду стопроцентно «за», — приводит издание The Hill слова главы Белого дома. — Но, если я увижу манипуляции с десятками тысяч бюллетеней, я не смогу признать их».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 сентября, в американском штате Огайо состоялись первые теледебаты двух кандидатов на пост президента США — действующего главы Белого дома и демократа Джозефа Байдена. Политики обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, Байден заявил, что Соединёнными Штатами Америки в настоящее время управляет худший президент Дональд Трамп. Он также назвал своего соперника «щенком Путина», «лжецом» и «клоуном».