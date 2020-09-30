Приштина, 30 сентября 2020, 10:41 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Кадри Весели 29 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал правительство Авдуллы Хоти «усталым и безответственным».
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Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:
При это Весели подчеркнул, что такой сильной оппозиции как ПДК в парламенте Косово не было уже давно, поскольку она «способна ориентировать правительственную политику во благо страны». Также политик заявил, что, несмотря на это, премьер-министр Косово Авдулла Хоти не проявил готовности к сотрудничеству с оппозицией.
Напомним, сам Весели, так же как и президент Косово Хашим Тачи уже публично обвинен Специальным трибуналом по Косово в незаконном (даже для военного времени) убийстве свыше ста человек, пытках и похищении людей. До настоящего момента обвинения не были подтверждены, поэтому Весели и Тачи сочли для себя возможным продолжать политическую деятельность.
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