* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 10:30 — REGNUM * ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Пять лет назад Россия начала возвращение в число мировых держав, которые активно работают в геополитическом мейнстриме, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Шойгу о полном разгроме ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

«Сегодня Россия — уже не региональный лидер, а мировой, с которым надо считаться во многих сюжетах — от торговых до военных и более того, социокультурных.

И всё это только потому, что мы пришли на помощь народу Сирии и разгромили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

А с учетом эффективной работы российских дипломатов и серьезного перевооружения нашей армии никто теперь не смеет угрожать России ни распадом страны, ни диктовать, как выстраивать нашу внешнюю политику», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная операция по разгрому международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведённая Россией, привела к прекращению её существования.