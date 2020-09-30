Москва, 30 сентября 2020, 10:30 — REGNUM * ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Пять лет назад Россия начала возвращение в число мировых держав, которые активно работают в геополитическом мейнстриме, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Шойгу о полном разгроме ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная операция по разгрому международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведённая Россией, привела к прекращению её существования.