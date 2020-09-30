Киев, , 10:38 — REGNUM В Белоруссии остро стоит вопрос легитимности власти. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 сентября в интервью «РБК-Украина».

"К сожалению, сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Белоруссии. Если коротко, то Лукашенко (президенту страны Александру Лукашенко — ИА REGNUM) уже, а оппозиции ещё не хватает легитимности», — рассказал министр.

Кулеба добавил, что Украина находится на стороне «миллионов» людей, которых «не позвали» на инаугурацию Лукашенко.

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Дипломат также рассказал о том, что отношения между Украиной и Белоруссией поставлены на паузу, и это положение дел будет сохраняться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что сближение Белоруссии с Россией несёт «угрозу» для Украины.

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