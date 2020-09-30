Ярославль, , 10:26 — REGNUM 29,3 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Ярославской области на покупку или строительство квартир, пострадавших при взрыве жилого дома на улице Батова в Ярославле. Постановление об этом подписал председатель правительства Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последствия взрыва в Ярославле Yarregion.ru

Деньги выделены мэрии Ярославля, которая и будет приобретать квартиры пострадавшим людям. Речь идёт не о всём доме, а только о 12 квартирах, непосредственно разрушенных взрывом. Что делать с остальными 108 квартирами, власти пока не определились.

Стоимость одного квадратного метра жилья при покупке квартир определена в 42 389 рубля. Взрыв бытового газа произошёл 21 августа 2020 года, в результате погибли три человека.

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