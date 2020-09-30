Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео посетит Южную Корею с 7 по 8 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Госдепа США.

Согласно опубликованным данным, в период с 4 по 8 октября представитель США посетит три страны: Японию, Монголию и Южную Корею.

Известно, что 6 октября Помпео примет участие в четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quard), а также проведет встречу с высокопоставленными лицами Японии. На 7 октября запланирован визит в Монголию и Южную Корею.

Предполагается, что в рамках поездки в Сеул госсекретарь США встретится с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, а также президентом страны Мун Чжэ Ином.

Как сообщалось ранее, целью предстоящего визита, который состоится в преддверии президентских выборов в США, является выражение благодарности южнокорейскому правительству за дипломатическое сотрудничество, а также обсуждение вопросов альянса и ситуации на Корейском полуострове.

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Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quad) — международный стратегический диалог, реализуемый США, Японией, Индией и Австралией, который подразумевает проведение регулярных встреч по проблематике безопасности.