Ереван, , 10:19 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным возможное военное вмешательство Москвы в нагорно-карабахском конфликте.

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"Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт», — сказал Пашинян.

Он также уточнил, что Ереван «пока не нуждается в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты».

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Нагорно-Карабахская Республика, Армения и Азербайджан объявили о введении военного положения и мобилизации резервистов.

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